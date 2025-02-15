Demirören HoldİNG Üyesi Tutuklandı: Ticari Faaliyetler

DEMİRÖREN’İN TUTUKLANMA NEDENİ

İstanbul Havalimanı’na yolcu karşılamaya geldiği sırada gözaltına alınan Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören’in tutuklandığı bildirildi. Demirören Holding’den yapılan açıklamaya göre, tutuklama, Tayfun Demirören’in bireysel şirketi “Mikare Real Estate” ile ilgili ticari faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Mahkeme kararlarına göre, Fikret Tayfun Demirören, 10 Ocak 2024 tarihinde 43 milyon 700 bin TL tutarında karşılıksız çek kullandı. Ardından 5 Şubat 2024 tarihinde ise 22 milyon 770 bin TL tutarında başka bir karşılıksız çek kullandı. Çeklerin karşılıksız çıkmasının ardından alacaklı taraf, icra mahkemesine başvurdu ve mahkeme, 22 Kasım 2024 tarihinde kesinleşen iki ayrı kararla Demirören’e toplamda 66 milyon 770 bin TL adli para cezası verdi.

GÖZALTINA ALMA VE CEZAEVİNE GÖNDERME

Kesinleşen kararın hemen ardından, Fikret Tayfun Demirören 15 Ocak gecesi ailesini karşılamak için İstanbul Havalimanı’na gitti. GBT (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Taraması) işlemleri sırasında arama kaydı ortaya çıkınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Demirören’i infaz işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk etti. Daha sonra Demirören, karşılıksız çek cezasının infazı için cezaevine gönderildi.

DEMİRÖREN HOLDİNG’DEN AÇIKLAMA

Demirören Holding, Tayfun Demirören’in tutuklanmasının şahsi şirketi “Mikare Real Estate” ile ilgili olduğunu ve Demirören Yatırım Holding ile herhangi bir bağlantısı olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tayfun Demirören, kendi şahsına ait ‘Mikare Real Estate’ şirketindeki ticari faaliyetlerden doğan bir konu ile ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sn. Tayfun Demirören’in şahsına aittir ve tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur.” denildi. Ayrıca, Demirören Yatırım Holding’in davayla ilgili herhangi bir borcu bulunmadığı ve daha önceki açıklamalarla kamuoyuna duyurulduğu ifade edildi. Tayfun Demirören’in tutuklanmasının Demirören Yatırım Holding’de büyük üzüntü yarattığı vurgulanırken, “Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır.” ifadeleri yer aldı.