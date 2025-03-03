Demirtaş’ın Son Fotoğrafı Önder Tarafından Paylaşıldı

EDİRNE CEZAEVİ’NDEN İSTANBUL’A GÖTÜRÜLEN DEMİRTAŞ’IN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, Edirne Cezaevi’nden İstanbul’a götürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın son fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı. Fotoğrafın paylaşımı esnasında Önder, önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞAK HANIM’IN RAHATSIZLIĞI VE AMELİYAT SÜRECİ

Önder, “*Başak Hanım bir rahatsızlık geçirdi, ciddi bir rahatsızlıktı. Bir anlamda yaşamsal bir şeydi. Doktorlar ağır bir operasyona karar verdiler. Bütün mahkumlara tanınmış bir haktır.*” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda Demirtaş’ın avukatlarının Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu belirtti. Önder, Cumhurbaşkanının bu duruma duyarlılık gösterdiğini ve ameliyat günü Demirtaş’ın hastaneye hazır edildiğini aktardı. Ameliyat süresince Demirtaş’ın eşiyle moral teması kurulduğunu söyledi.

BAHÇELİ’NİN TELEFONU VE İYİ DİLEKLERİ

Önder, “*O esnada sayın Bahçeli beni aradı; Demirtaş’ın eşinin yanına getirildiğini duymuş. Daha önce kendisi ameliyat olduğunda sayın Demirtaş ona bir geçmiş olsun mesajı benim üzerimden iletmişti. Çok mutlu oldu, çok teşekkür etti.*” diyerek Bahçeli’nin iyi dileklerini ve destek niyetini aktardı. Başkan Bahçeli’nin, Demirtaş’a telefonla ulaşıp şifa dileklerinde bulunduğunu ve her türlü desteği sağlama niyetini gösterdiğini ifade etti. Önder, her iki tarafın bu durumu olumlu karşılıyordu dedi.

BAHÇELİ’DEN DEMİRTAŞ’A TELEFON

Ayrıca, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte ‘silah bırakma’ ve ‘kendini feshetme’ çağrısıyla ilgili sürecin başlamasına zemin hazırlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Selahattin Demirtaş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu görüşme, siyasi bir dayanışmanın göstergesi olarak değerlendiriliyor.