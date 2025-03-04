Demirtaş’ın Yeni Fotoğrafı Paylaşıldı

DEMOKRATİK İDARE İÇİN GÖSTERİLEN DUYARLILIK

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, Edirne Cezaevi’nden İstanbul’a getirilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın son fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı paylaşan Önder, Demirtaş’ın durumuyla ilgili bilgiler verdi: “*Başak Hanım bir rahatsızlık geçirdi, ciddi bir rahatsızlıktı. Bir anlamda yaşamsal bir şeydi. Doktorlar ağır bir operasyona karar verdiler. Bütün mahkumlara tanınmış bir haktır.*”

AMELİYAT SÜRECİ VE GÖSTERİLEN DESTEK

Önder, bu çerçevede Demirtaş’ın avukatlarının Adalet Bakanlığı’na başvurduğunu belirtti. “Cumhurbaşkanına arz edildi, duyarlılık gösterdi. O gecenin sabahında 09.00 sularında sayın Demirtaş’ı ameliyatın yapılacağı hastanede hazır ettiler. Ameliyat olana kadar eşi hanımefendiye moral verdi.” şeklinde bilgi sundu. Ayrıca, “O esnada sayın Bahçeli beni aradı; Demirtaş’ın eşinin yanına getirildiğini duymuş. Daha önce kendisi ameliyat olduğunda sayın Demirtaş ona bir geçmiş olsun mesajı benim üzerimden iletmişti. Çok mutlu oldu, çok teşekkür etti.” diye ekledi.

DUYGUSAL TELEFON GÖRÜŞMESİ

Bahçeli’nin arayarak Demirtaş’a geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu ifade eden Önder, “Duyunca aradı, çok içten bir kısa sohbet geçti, şifa diledi sayın Bahçeli. Benim telefonumu diafona aldık. Başak hanıma şifalar diledi, Selahattin Bey’e bir ihtiyaç olup olmadığını sorma asaletini gösterdi.” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine, Demirtaş’ın da Bahçeli’ye aynı dileklerde bulunduğu öğrenildi.

BAHÇELİ’NİN TELEFONU VE SEMBOLİK ANLAM

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte ‘silah bırakma’ ve ‘kendini feshetme’ çağrısıyla devam eden süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş’ı telefonla aradı. Bu durum, barış sürecine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.