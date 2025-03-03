Demirtaş’ın Yeni Fotoğrafı Yayınlandı

DEMİRTAŞ’IN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ GÖRÜŞMELER

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, Edirne Cezaevi’nden İstanbul’a getirilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın son fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Önder, fotoğraftaki detayları şu şekilde aktardı: “*Başak Hanım bir rahatsızlık geçirdi, ciddi bir rahatsızlıktı. Bir anlamda yaşamsal bir şeydi. Doktorlar ağır bir operasyona karar verdiler. Bütün mahkumlara tanınmış bir haktır. Bu çerçevede Demirtaş’ın avukatları Adalet Bakanlığı’na müracaat etti. Cumhurbaşkanına arz edildi, duyarlılık gösterdi. O gecenin sabahında 09.00 sularında sayın Demirtaş’ı ameliyatın yapılacağı hastanede hazır ettiler. Ameliyat olana kadar eşi hanımefendiye moral verdi.”

BAHÇELİ’NİN İLGİSİ

Önder, o esnada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak Demirtaş’ın eşinin hastaneye getirildiğini duyduğunu aktardı. Daha önce Demirtaş, Bahçeli’ye bir geçmiş olsun mesajı iletmişti. Önder, “Çok mutlu oldu, çok teşekkür etti. Duyunca aradı, çok içten bir kısa sohbet geçti, şifa diledi sayın Bahçeli. Benim telefonumu diafona aldık. Başak hanıma şifalar diledi, Selahattin Bey’e bir ihtiyaç olup olmadığını sorma asaletini gösterdi” dedi.

BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ

Ayrıca, Bahçeli’nin Demirtaş’ı aradığı bilgisini paylaşarak, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte ‘silah bırakma’ ve ‘kendini feshetme’ çağrısına dikkat çeken bir süreç başlattığını hatırlattı. Bu şekilde, Bahçeli’nin Demirtaş ile iletişim kurmasının önemli bir adım olduğunu belirtti.