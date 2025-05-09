Denetimler, Bilgi Sistemleri İçin Gerçekleşecek

DENETİM SÜRECİNİN YAPISI

Denetimler, her üç aylık dönem için bağımsız denetim kuruluşları ile platformlar arasında yapılan sözleşme çerçevesinde, en geç ilk ay içinde gerçekleştirilecek. Aynı denetim şirketiyle üst üste en fazla 12 dönem boyunca iş birliği yapılabilecekken, bir başdenetçi ise aynı platform için birbirini takip eden en fazla dört dönem denetim raporu hazırlayabiliyor.

DENETİM RAPORUNDA YER ALACAK BİLGİLER

Denetim raporlarında, “kripto varlıkların tam listesi ve güncel değeri”, “kripto varlıkların bulundukları blok zinciri ağları, saklama modeli ve erişim kontrolleri”, “platformun kendi kripto varlıkları ve nakit bakiyelerinin güncel değerleri”, “müşterilere ait nakit bakiye bilgileri” ve “platformun çalıştığı saklama kuruluşları ve banka hesap detayları” gibi bilgiler yer alacak.

DENETİM SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

Platformların likit rezervlerinde bulunan tüm varlıklar denetime dahil edilecek ve sonuçları raporda ayrı bir başlık altında belirtilecek. Kripto varlıkların yüzde 100’ünün varlığı teyit edilecek. Denetim tarihleri, denetçi tarafından belirlenecek ve yalnızca bir gün öncesine kadar platforma bildirilecek. Rastgele seçilen iki tarihte, müşteri varlıkları dağıtık defter ağı ile karşılaştırılacak. Denetçi, platformun sunduğu cüzdan adreslerinin doğruluğunu onaylayacak ve kullanılan yöntemler rapora eklenecek. Denetim süreci sonrasında rapor, başdenetçi tarafından imzalanarak kesinleşecek ve dönemin bitiminden sonraki ilk 10 iş günü içinde platform yönetimine sunulacak. Yönetim kurulunca onaylanan rapor, 15 iş günü içinde ilgili makama iletilecek. Bu yeni düzenleme, kripto varlık platformlarında şeffaflığı artırmayı ve kullanıcı varlıklarını koruma altında almayı amaçlıyor.