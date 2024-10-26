Denetimlere Rağmen Sosyal Medya Satışları Devam Ediyor

DENETİMLER SONRASI SOSYAL MEDYAYA YÖNELİM

İlan sitelerine yönelik denetimlerden kaçan bazı kişiler, konut ve otomobil satışlarını sosyal medya platformlarına kaydırdı. Ticaret Bakanlığı’nın son iki yılda uygulamaya koyduğu tedbirler sonucunda konut ve otomobil piyasası normale dönmeye başladı. Piyasadaki aşırı fiyatların ise erime sürecine girdiği gözlemleniyor. Özellikle ticaret yapılan ilan siteleri üzerinde yoğunlaşan denetimlerle, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi sayesinde sahte ilanlar ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçildi. Ayrıca, satışa aracı olan kişilerin yetkilendirilmiş emlakçı olması zorunluluğu da devreye girdi. Satış işlemlerinin, ‘güvenli ödeme sistemi’ ile gerçekleştirilmesine karar verildi. İkinci el otomobil piyasasında ise 6 ay ve 6 bin kilometreden önce sıfır otomobil satışının şirketler için yasaklanması kararı uzatıldı.

SOSYAL MEDYADA DENETİM KARARI

Türkiye gazetesinde yer alan bilgilere göre; ilan sitelerinde yapılan denetimlerin etkisiz kalmasının bazı fırsatçıları sosyal medya platformlarına yönlendirdiği belirtildi. Kullanıcılar, internetten ilanları takip ederken, satışlarını Instagram gibi sosyal medyaya aktaranların usulsüz işlemlerine devam ettiği ifade ediliyor. Bunu fark eden Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadaki denetimlerin de gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu tür platformlarda aşırı fiyat, sahte ilan veya kural dışı satış yapanlara 10 bin ile 100 bin lira arasında ceza uygulanacağı bildirildi.

DİSTRİBÜTÖRLERE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Konu, Ticaret Bakanlığı’nın da dikkatini çekti. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomobil ilanlarıyla ilgili bazı sosyal medya platformlarına yeni yönetmeliklerin geleceğini söyleyerek, “Şu anda tespitleri yapıyoruz. Onlar ya bize uyacaklar ya da uymadıkları takdirde her ilan başına 10 bin – 100 bin TL arası ceza uygulanacak” dedi. Bakanlık, yalnızca sosyal medya platformlarına değil, distribütörlere de yeni yükümlülükler getireceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı tarafından motorlu kara taşıtlarının ticareti konusunda yürütülen düzenlemelerde, distribütörlerin yetkili satıcılarla ilişkilerinin belirli kurallara uygun olması gerektiği vurgulandı. Gürcan, distribütörlerin, yetkili satıcılara son üç yılın aylık ortalama satış miktarını aşacak miktarda araç alımı yapmaya zorlamaması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, fatura tarihinden itibaren araç fiyatında artış yapılmasının yasaklandığını belirtti. Distribütörlerin, aracı satın alan yetkili satıcıya en geç 15 gün içinde teslim etmekle yükümlü oldukları, yetkili satıcıların ise araç satışlarını veya kampanyalara katılım şartlarını mal veya hizmet alımına bağlayamayacaklarını açıkladı. Tüm bu düzenlemelerle sektörde şeffaflık ve adil ticaretin sağlanması hedefleniyor.