Deneysel Aşı, Böbrek Kanseri İçin Umut Veriyor

YENİ KANSER AŞISI KLINİK TESTLERDE BAŞARI

Yale Üniversitesi tarafından geliştirilen kişiye özel kanser aşısı, dokuz böbrek kanseri hastasında tümörleri tamamen yok etmeyi başardı. Üç yıl boyunca izlenen hastalarda hastalığın geri dönmediği tespit edildi.

HER HASTAYA ÖZGÜ TASARIM

DailyMail’in haberine göre, 2019-2021 yılları arasında uygulanan deneysel aşı, cerrahi müdahale sonrası vücutta kalan kanser hücrelerini hedef alarak sağlıklı dokulara zarar vermeden etkili bir şekilde yok etti. Yale Kanser Merkezi ve Dana-Farber Kanser Enstitüsü tarafından geliştirilen bu yenilikçi aşı, her hastanın biyolojik yapısına özel olarak tasarlandı. Çalışmanın başyazarı Dr. David Braun, bağışıklık sistemini yalnızca tümöre özgü mutasyonları tanıyıp yok edecek şekilde programlamayı amaçladıklarını belirtti: “Bu aşı her hasta için kişiye özel hazırlandı.”

BERRAK HÜCRELİ KANSERİN ZORLUĞU

Böbrek kanserinin en ölümcül türlerinden biri olan berrak hücreli renal hücreli karsinom (ccRCC), tanı konulan hastaların yüzde 85-90’ında ölümle sonuçlanıyor. Ancak bu yeni aşı, hastalığın geri dönmesini önleme konusunda büyük bir umut ışığı sunuyor.

OLUMLU SONUÇLAR VE VERİLER

Denemelere katılan 9 hasta toplamda 7 doz aşı aldı. Hastaların bağışıklık sistemi, kanserle ilişkili mutasyonların yüzde 65’ine kadarını tanıyıp tepki verdi. Aşı, hastalığın geri dönüşünü tamamen engelledi. Ciddi bir yan etki gözlemlenmezken, sadece hafif grip benzeri semptomlar rapor edildi.

GELECEKTEKİ ARAŞTIRMALAR

Aşı, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasını sağlayan “neoantijen” adı verilen protein parçaları kullanılarak geliştirildi. Her hastanın tümörleri genetik olarak analiz edilerek, kansere özgü proteinler tespit edildi. Ardından, bağışıklık sistemini bu proteinleri hedef alacak şekilde yönlendiren özel peptitler sentezlendi. Dr. Braun, “T hücrelerinin güçlü ve uzun süreli bir bağışıklık tepkisi vermesi, kanserle savaşta bağışıklık yanıtını kalıcı hale getirebileceğimizi gösteriyor. Bu son derece cesaret verici bir gelişme” dedi. Çalışmanın sonuçları, bilim dünyasının en prestijli dergilerinden biri olan Nature’da yayımlandı. Ancak aşının kesin etkinliğinin belirlenmesi için daha geniş çaplı testlerin yapılması gerekiyor.