Spor

Denis Draguş’tan Trabzon’a Olumsuz Gelişme

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DENİS DRAGUŞ’UN SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Trabzonspor’un Çaykur Rizespor ile oynadığı ve 2-0’lık galibiyetle ayrıldığı maçta sakatlanan Denis Draguş’un sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Bordo-Mavili takım tarafından yapılan açıklamada, “Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Denis Draguş’un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, ‘Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır’” dedi.

SALAHARDAN UZAK KALMA SÜRESİ

Denis Draguş’un en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süreç, oyuncunun tedavi sürecinin seyrine bağlı olarak değişebilir.

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