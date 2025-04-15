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Denis Draguş’un Sağlık Durumu Açıklandı

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Trabzonspor’un Çaykur Rizespor karşısında gerçekleştirdiği ve 2-0’lık galibiyetle sonuçlanan maçta sakatlık yaşayan Denis Draguş’un sağlık durumu hakkında bilgiler paylaşıldı. Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklama ile durumun ciddiyeti ortaya kondu.

SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, “Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” diyerek Draguş’un durumu hakkında bilgiler verdi.

UZUN SÜRE YETERSİZ KALACAK

Draguş’un, yaşanan bu sakatlık nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalması bekleniyor. Bu durum, Trabzonspor’un gelecek maçlarındaki kadro planlamasını etkileyebilir.

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