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Deniz Akkaya’nın Ev Hapsi Kararı Kalktı

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DURUMUN DEĞİŞİKLİĞİ

Hakime sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarette bulunduğu iddialarıyla yargılanan Deniz Akkaya hakkında verilen ev hapsi kararı kaldırıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Akkaya, kamu görevlileriyle daha önce hiç bu tür bir uyuşmazlık yaşamadığını belirtti.

Ünlü isim, savunmasında “Paylaşımlarım üzüntü, öfke ve sitem doludur. 50 gündür özgürlüğümden yoksun bırakıldım” ifadesini kullandı. Mahkeme, Akkaya’nın yurtdışına çıkış yasağının devam etmesine karar verirken, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı mayıs ayına erteledi.

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