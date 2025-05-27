Deniz Akkaya’ya 2 Yıl Hapis

DAVADA KARAR VERİLDİ

Eski manken Deniz Akkaya’nın, kızının vesayet davasına bakan hakimi sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret ettiği iddialarıyla yargılandığı davada karar alındı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Akkaya’nın hakime karşı ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmasına hükmetti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Mahkeme, Akkaya’nın yargılandığı daha önceki davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarını da incelemeye aldı. Ayrıca Akkaya’nın yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.