Deniz Çekildi, Antik Liman Ortaya Çıktı

DENİZİN ÇEKİLMESİYEN ETKİLERİ

Burhaniye ilçesinde son günlerde denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı gün yüzüne çıkıyor. Limanın taşları tek tek ortaya çıkarken, denizin içinde küçük adacıklar oluşuyor. Ören Sahili’nde yürüyen ziyaretçiler, çekilmenin ardından gün yüzüne çıkan antik limanı gözlemliyor. Limanın ortaya çıkan taşlarına kuşlar da konuyor.

ANTİK LİMANI KEŞFEDEN ZİYARETÇİLER

Antik limanı görmek için gelen inşaat ustası Kemal İşi, “10 senedir buradayım ve yürüyüş yapmaya geliyorum. 10 senedir de denizin çekildiğini gördüm ancak bu kadar 100-150 metre çekildiğini ilk defa görüyorum. İlk defa da Adramytteion Antik Limanı üzerinde yürüme fırsatım oldu” şeklinde yorum yapıyor.

Marangoz Hamdi Mengi ise “Doğma büyüme Burhaniyeliyim. Denizin ilk defa bu kadar çok çekildiğine şahit olduk. Antik Limanı gezdik, araştırma yaptım. Deniz patlıcanlarını, yengeçleri gördük. Denizin bu kadar çok çekilmesi inşallah, afet habercisi değildir” diyor. (DHA)