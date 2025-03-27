Denizaltı Kazası: 6 Ölü, 9 Yaralı

DENİZALTI KAZASI VE KURTARMA OPERASYONU

Mısır’ın Kızıldeniz sahilindeki Hurgada kenti açıklarında bir denizaltı, 44 turisti taşıyarak seyir halindeyken battı. Bu trajik olayda en az altı kişinin hayatını kaybettiği, dokuz kişinin yaralandığı belirtildi. Denizdeki yolcuların 29’u güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yaralılar arasında durumu kritik olan dört kişi, çevredeki hastanelere sevk edildi. Denizaltının “Sindbad” adıyla bilindiği ve kazanın limana yakın bir bölgede gerçekleştiği ifade edildi.

SINDBAD DENİZALTISI HAKKINDAKİ BİLGİLER

BBC’nin haberine göre, Mısır’daki Rus Büyükelçiliği, denizaltındaki turistlerin tamamının Rus vatandaşı olduğunu açıkladı. “Sindbad” isimli denizaltı, Hurgada bölgesinde yıllardır turistik geziler düzenliyor. Şirket, elinde bulunan iki adet denizaltının dünya üzerindeki “14 eğlence amaçlı denizaltıdan” biri olduğunu belirtiyor. Turistler, denizaltı ile 25 metre derinliğe kadar inerek 500 metrelik mercan resiflerini ve deniz canlılarını keşfetme şansı buluyorlar. Sindbad Denizaltıları’nın resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre, denizaltının 44 yolcu koltuğu, iki pilot koltuğu ve her yolcu için geniş bir yuvarlak görüntü penceresi mevcut.