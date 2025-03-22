Denizbank’tan 700 TL Bonus Kampanyası

DENİZBANK’TAN YENİ KAMPANYA

Denizbank, tüm bireysel müşterileri için yeni bir kampanya başlattı. Emekli, işçi ya da memur ayrımı yapılmadan herkes 700 TL’ye kadar bonus kazanma fırsatına sahip. Bireysel kredi kartı olan müşteriler, kampanya süresince vermiş oldukları otomatik fatura ödeme talimatları sayesinde bonus kazanmak için fırsat buluyorlar.

KAMPANYA ŞARTLARI VE DETAYLARI

Denizbank’ın bu avantajlı kampanyasından faydalanabilmek için 1 Mart 2025 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında bireysel kredi kartı üzerinden otomatik fatura ödeme talimatı vermek gerekiyor. Müşterilerin kazanacakları bonus miktarları, verdikleri fatura talimatı sayısına göre şu şekilde belirleniyor: 1 yeni fatura talimatı için 200 TL bonus, 3 yeni fatura talimatı için 400 TL bonus ve 5 yeni fatura talimatı için 700 TL bonus kazanılıyor.