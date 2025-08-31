Denizde Fırtına: 6 Kişi Kurtarıldı

TEKNE ALABORA OLDU

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen fırtına, bir teknede bulunan 6 kişinin alabora olmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Tırtar Mahallesi Limanı’nın yaklaşık 200 metre açığında bulunan tekne, kötü hava şartlarının etkisiyle devrildi.

Denizdeki çığlıklarını duyan çevredeki başka bir teknedeki yolcular, hızla olay yerine yöneldi. Çırpınan 6 kişi, kısa bir süre içerisinde başka bir tekneye alındı ve güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtildi.