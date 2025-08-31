Gündem

Denizde Fırtına: 6 Kişi Kurtarıldı

TEKNE ALABORA OLDU

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen fırtına, bir teknede bulunan 6 kişinin alabora olmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Tırtar Mahallesi Limanı’nın yaklaşık 200 metre açığında bulunan tekne, kötü hava şartlarının etkisiyle devrildi.

Denizdeki çığlıklarını duyan çevredeki başka bir teknedeki yolcular, hızla olay yerine yöneldi. Çırpınan 6 kişi, kısa bir süre içerisinde başka bir tekneye alındı ve güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtildi.

Gazze’ye Yeni Yardım Filosu Yolda

Aktivistler, Gazze’deki ablukayı aşmak amacıyla "Küresel Sumud Filosu" ile denize açılacak. Filonun yolculuğu Barcelona'dan başlayarak Tunus'a ilerleyecek.
İstanbul Beykoz’da Elektrik Çarpması Genç Öldü

İstanbul Beykoz Çayır Festivali'nde dondurma standında elektrik akımıyla 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Olay, festivale katılanları derinden üzdü.

