Denize Girmek Yasaklandı: 4 İl

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE DENİZ AKINTILARI UYARISI

Sakarya’da vatandaşlara olumsuz hava koşulları ve deniz akıntıları nedeniyle uyarı yapılmış durumda. Kaymakamlıkların aldığı karar çerçevesinde, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahillerde denize girmek yasaklanmıştır. Cankurtaranlar, tehlike işareti olarak bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara dikkat etmeleri konusunda uyarı yapıyor.

DENİZE GİRME YASAĞI GÜÇLENİYOR

Kaymakamlıklar, kötü hava koşulları ve deniz akıntılarından dolayı bazı sahillerde denize girmenin yasaklandığını bildirdi. Bu yasaklar kapsamında, Tekirdağ – Saray’da 2 gün, İstanbul – Arnavutköy’de 3 gün ve Kırklareli – Vize’de ise 3 gün boyunca denize girmek yasaklanmıştır.

Nissan R35 GT-R üretimini durduruyor!

Nissan, popüler efsanevi modelini üretimden kaldırma kararı alarak otomotiv dünyasında dikkat çekti. Bu sürpriz gelişme sektörde tartışmalara yol açtı.
Google, Gmail Kullanıcılarına Saldırı Uyarısı Yaptı

Salesforce'un platformunda önemli bir veri ihlali yaşandığı açıklandı.

