Denizli’de Bilezik İçin İşlenen Cinayet

SERPİL GİRGIN’IN KAYBOLUŞU

Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi 2032’nci Sokak’ta yaşayan Serpil Girgin, 26 Ocak’ta “Komşuya gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Akşam olmuştu ve eşi Mustafa Girgin, Serpil’in evine dönmediğini fark edince durumu endişeyle karşıladı. Telefonla ulaşamadığı eşinin durumunu endişe verici bulduğundan polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri hemen çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Polis, mahalledeki MOBESE ve diğer güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ama hiçbir iz bulamadı. Ekipler, Serpil Girgin’in komşusuna gittiğini bildirmesi nedeniyle araştırmaları evin bulunduğu 2032’nci Sokak’ta yoğunlaştırdı. 29 Ocak’ta, ekipler evin yaklaşık 50 metre yakınındaki komşusu Ümmü Akkoyun’un evinin bahçesinde bir çuval buldu. Çuval açıldığında, Serpil Girgin’in cesedi ile karşılaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından Girgin’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

ÜMMÜ AKKOYUN GÖZALTINA ALINDI

Serpil Girgin’in cesedinin bulunduğu evde kiracı olan Ümmü Akkoyun gözaltına alındı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akkoyun’u sorguya aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ümmü Akkoyun, Serpil Girgin’i kolundaki 3 bilezik için kahve içmeye çağırdığını söyledi. Girgin’in başına sert bir cisimle vurduktan sonra öldürdüğünü ve ardından komşusu Türkan Özdemir’in yardımıyla cesedi çuvala koyup evin bahçesine taşıdıklarını anlattı.