Denizli’de Çöp Şiş Yarışmasında Büyük Ödül Kazandı

DENİZLİ’DE YENİ REKOR KIRILDI

Denizli’de 9 yıldır süren Türkiye’nin en kazandıran ‘En çok çöp şiş yeme’ yarışmasında bir rekor daha kırıldı. 360 adet çöp şiş yiyerek yaklaşık 300 bin TL’lik büyük ödül kazanan genç yarışmacı, “Evde kolay kolay doymak bilmiyordum, hem karnımı doyurdum hem ödülü kazandım” dedi. Restoran sahibi Çöp Şişçi Mehmet, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan yarışma ile Türkiye’nin dört bir yanından binlerce yeme meraklısını ağırlamaya devam ediyor. Renkli anların yaşandığı bu yarışma, hem Türkiye’de hem de dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

YENİ YARIŞMACI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yarışmaya katılan 28 yaşındaki Yusuf Kaplan, belirli şartlar altında para ödülü kazanılan bu yarışmayı uzun zamandır takip ediyordu. Canlı yayınlardan etkilenerek yarışmaya katılmaya karar veren Kaplan, İstanbul’dan Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi’nde bulunan Çöp Şişçi Mehmet’e geldi. Kendisine verilen süre içerisinde 360 çöp şiş, 1 lavaş, 1 ayran, 1 soda, 1.5 litre su ve 5 tatlı tüketerek 180 bin TL para ödülü ve 100 bin TL değerinde son model bir iPhone kazandı. Yusuf Kaplan’ın lezzet dolu görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından canlı izlendi.

YARIŞMA ORGANİZATÖRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Yarışmadaki yeni rekoru kutlayan işletme ortaklarından Yusuf Kaya, “Yarışmacının bu kadar yiyebileceğini düşünmüyorduk ama bizi yanıltarak 360 tane çöp şiş yedi. Yarışmacımız 360 çöp şiş yiyerek bizden 180 Bin TL ve bir adet iPhone cep telefonu kazandı. 2016 yılından beri düzenli olarak bu yarışmayı gerçekleştiriyoruz ve birçok kez ödül verdik. Çöp şiş yeme yarışmasını ilk defa biz başlattık. Yılda birçok yarışmacımız ödül kazanıyor. Arkadaşımız erkekler kategorisinde bugüne kadar kırılmamış bir rekoru egale etti. Yusuf kardeşimiz 360 çöp şişle yaklaşık 3,5 kilogram ete tekâmül eden bir miktar yedi,” dedi.

YARIŞMACI HEDEFİNİ AÇIKLADI

Yemeyi ve yemek yarışmalarına katılmayı seven Yusuf Kaplan, “Yarışmaya İstanbul’dan katıldım. Sosyal medyadan gördüm ve bu yarışma için uzun süre hazırlandım. Bugün de Denizli’ye Çöp Şişçi Mehmet’e yarışmaya geldim. 360 çöp şiş yiyerek büyük ödül olan 180 bin TL ve cep telefonu kazandım. Süre yetmedi, çöp şişin bir tanesini son dakikada yiyebildim. Biraz daha süre olsa 400 çöp şişi tamamlayıp, en büyük ödül olan 700 bin TL’yi kazanabilirdim. Bu tür bir yarışma düzenledikleri için Çöp Şişçi Mehmet’e teşekkür ederim. Evde kolay kolay doymak bilmiyordum. Çöp Şişçi Mehmet’e gelerek hem karnımı doyurdum hem de ödülü kazandım,” diyerek düşüncelerini ifade etti.