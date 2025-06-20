Denizli’de Esra’nın Feci Ölümü

DÜŞÜŞ OLAYI VE SONUÇLARI

Alınan bilgilere göre, Kayaköy Mahallesi’ndeki bir apartmanın 5. katında oturan Esra Ekinci, evinin balkonundan beton zemine düştü. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

AÇIKLAMALAR VE MÜDAHALELER

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ekinci, acil müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekinci’nin sosyal medya üzerinde emlak ve psikoloji konularında videolar paylaştığı görüldü.

CENAZE TÖRENİ VE SORUŞTURMA

Genç kadının cenazesi, memleketi Yozgat’a bağlı Çiğdemli Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.