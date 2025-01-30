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Denizli’de İşçi Servisi Devrildi: 4 Ölü, 19 Yaralı

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DENİZLİ’DE SERVİS MİDİBÜSÜ KAZASI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp kutusuna ve beton aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kaza, Irlıganlı Mahallesi’nde sabah saat 08.25 sıralarında gerçekleşti. Hasan Çekiç yönetimindeki midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün kontrolünden çıktı ve yol kenarındaki çöp konteynerine çarptıktan sonra devrildi.

KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 19 YARALI VAR

Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelere göre, kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kaza sonrası olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Vali Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şu an ilk belirlemelere göre maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik, 19 yaralımız var. Yaralıların tamamı hastanelere sevk edildi, tedavileri sürüyor. 4 kişinin sağlık durumu ağır. Kazanın nedenine ilişkin ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor.” şeklinde bilgi verdi.

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