Gündem

Denizli’de Kayıp Yiğit Barajda Bulundu

denizli-de-kayip-yigit-barajda-bulundu

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLAYSI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Aktepe Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında yaşayan işsiz Hasan Yiğit, 7 Eylül’de evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi, durumu polise bildirerek kayıp başvurusu yaptı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri, Yiğit’i bulmak için arama çalışmalarını hızlandırdı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Hasan Yiğit’in son olarak Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü çevresinde görüldüğü tespit edildi. İtfaiye ve polis su altı arama kurtarma ekipleri, baraj gölünde yoğun bir çalışma yürüttü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, gerçekleştirdikleri arama sonucunda Yiğit’in cansız bedenine ulaştı. Cesedi, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna götürüldü.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Hasan Yiğit’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kayseri’de Oto İle Kamyonet Çarpıştı

Kayseri'de bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Sağanak Yağışlar Samsun’u Vurdu.

Samsun'da meydana gelen yoğun yağış, sele yol açarak olumsuz koşullar oluşturdu. Şehirdeki su baskınları nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.