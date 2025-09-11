Denizli’de Kayıp Yiğit Barajda Bulundu

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLAYSI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Aktepe Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında yaşayan işsiz Hasan Yiğit, 7 Eylül’de evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi, durumu polise bildirerek kayıp başvurusu yaptı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri, Yiğit’i bulmak için arama çalışmalarını hızlandırdı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Hasan Yiğit’in son olarak Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü çevresinde görüldüğü tespit edildi. İtfaiye ve polis su altı arama kurtarma ekipleri, baraj gölünde yoğun bir çalışma yürüttü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, gerçekleştirdikleri arama sonucunda Yiğit’in cansız bedenine ulaştı. Cesedi, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna götürüldü.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Hasan Yiğit’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.