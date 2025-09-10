Denizli’de Kayıp Yiğit’in Cansız Bedeni Bulundu

ŞÜPHELİ ÖLÜM ÜZERİNDE DURUM

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen bir şüpheli ölüm olayı dikkat çekiyor. Aktepe Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında yaşayan işsiz Hasan Yiğit, 7 Eylül tarihinde evden çıktıktan sonra kendisinden hiçbir şekilde haber alınamadı. Ailesi, durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri, Yiğit’i bulmak için hemen arama faaliyetlerine başladı. Elde edilen bilgilere göre, Yiğit en son Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü çevresinde görülmüştü. Bu doğrultuda itfaiye ve polis ekipleri, su altında arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, bugün baraj gölünde Yiğit’in cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yiğit’in cesedi, Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna götürüldü.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Yapılan ilk incelemeler neticesinde Yiğit’in ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.