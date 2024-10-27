Denizli’deki Orman Yangını Devam Ediyor

AÇIKLAMA YAPILDI

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Dağı Künarlar mevkisinde 24 Ekim tarihinde saat 15.00 civarında başlayan orman yangını, hızla yayılarak büyük bir alanı tehdit etti. Dumanı görenlerin katkısıyla bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler yönlendirildi. Yangının ilk gününde, alevlere 2 uçak ve 1 helikopterle havadan müdahale yapıldı. Ancak, bölgenin sarp ve dik arazisi nedeniyle karadan müdahale etmek oldukça zorlaştı.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Önceki gün ve dünde, alevlerin söndürülmesi için hem havadan hem de karadan müdahaleler yapıldı. Havanın kararmasıyla birlikte dün hava müdahalesine ara verildi. Ancak bugün sabahtan itibaren helikopterler tekrar devreye girdi. Yangınla mücadele için 6 helikopter, 25 arasöz, 8 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı ve toplamda 715 personel sahada bulunuyor. Ekiplere ilave olarak, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yaklaşık 600 kişi de yangınla mücadele çalışmalarına katılıyor.