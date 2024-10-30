Denizli Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

DENİZLİ’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim’de başlayan orman yangını, 6’ncı gününde gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları büyük bir ekip ile yürütüldü. Bu süreçte 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder ve 14 ilk müdahale aracı görev aldı.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Yangının kontrol altına alındığı duyurusu, Orman Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapıldı. OGM paylaşımında şu ifadelere yer verildi: “Denizli’de sarp ve dağlık arazide devam eden yangına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelemiz başarıyla sonuçlandı. Yeşil Vatan için fedakârca emek veren kahramanlarımıza, destekleriyle yanımızda olan Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun başta olmak üzere kurum amirlerimize, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve bizlerle tek yürek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.”