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Denizli Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN AÇIKLAMASI

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya platformundan yapılan açıklama, Yeşil Vatan için özveriyle çalışıldığını ortaya koyuyor. Açıklamada, “Denizli’de devam eden yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Çalışmalarımızda sona yaklaşıyor ve çok yakında tamamen kontrol altına alındığını müjdelemek için mücadele ediyoruz. Bu zorlu süreçte gece gündüz demeden mücadele eden kahramanlarımıza, desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

BÜYÜK MÜDAHALELER YAPILDI

Başkarcı Dağı’nın zirvesindeki ormanlık alanda, 24 Ekim’de henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıkmıştı. Yangının ardından hem hava hem de kara ekipleriyle hızlı bir müdahale gerçekleştirildi. Yangınla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan koordinasyon ve destek, durumu kontrol altına almak için önemli bir rol oynadı.

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