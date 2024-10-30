Denizli Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim’de başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Başkarcı Dağı’nda meydana gelen yangın, 6. gününde gece saatlerinde denetim altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları için 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder ve 14 ilk müdahale aracı katıldı. Yangının kontrol altına alındığı bilgisi, Orman Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım ile paylaşıldı.

ZORLU MÜCADELE VE DESTEKLER

OGM’nin paylaşımında, “Denizli’de sarp ve dağlık arazide devam eden yangına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelemiz başarıyla sonuçlandı.” denildi. Ayrıca, yeşil vatan için özverili çalışmalara katılan tüm kahramanlara ve destek olanlara teşekkür edildi. Bu bağlamda, Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun ile birlikte kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve vatandaşlar da anıldı.

Bu gelişmeler, orman yangınları ile mücadeledeki başarıların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yangınla mücadele çalışmalarının etkili şekilde yürütülmesi, doğal alanların korunması açısından kritik bir konu.