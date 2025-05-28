Deprem: 11 Kulüp PFDK’ya Sevk Edildi

DISIPLIN CEZALARI GÜNDEMDE

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 37. haftada yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle tam 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) iletti. Bu kulüpler arasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi önde gelen takımlar yer alıyor. Ayrıca 1. Lig’den Teksüt Bandırmaspor da bu listeye dahil oldu.

SEVK EDİLEN KULÜPLER

Sevk edilen kulüpler arasında Göztepe, Galatasaray, Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor, Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe bulunuyor. Özellikle TÜMOSAN Konyasporlu futbolcu Oğulcan Ülgün, kural dışı davranışı nedeniyle bireysel olarak PFDK’ya sevk edildi.

BANDIRMASPOR’UN DURUMU

Trendyol 1. Lig’de ise Teksüt Bandırmaspor, Boluspor ile oynanan play-off rövanşında meydana gelen çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle disipline gönderildi. Bu gelişmeler, mahalli futbol liglerinde disiplin kurallarının ne denli öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.