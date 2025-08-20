“Deprem Ağı’ndan Yanlış Alarm Verildi”

YANLIŞ ALARM DURUMU

Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilen Deprem Ağı uygulaması, yine bir yanlış alarm durumu ile karşı karşıya kaldı. 12 Haziran’da 3.5 büyüklüğündeki bir depremi 4.7 olarak bildiren uygulama, Balıkesir’deki son sarsıntıyı olduğundan daha büyük gösterdi.

BİNLERCE İNSAN UYANDI

AFAD’ın verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 01.10’da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin, Deprem Ağı uygulaması tarafından 5.5 olarak iletilmesi, telefonlara aynı anda düşen yüksek sesli alarm yüzünden binlerce insanın uykusundan uyanmasına yol açtı.

KULLANICILARDAN TEPKİLER GELİYOR

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, bu gerçeği yansıtmayan bildirim sosyal medyada ve uygulamanın sohbet bölümünde büyük tepki topladı. Kısa bir süre içinde 5 binden fazla kullanıcı, yanlış alarm yüzünden yaşadıkları panik ve uykusuzluktan şikâyetlerde bulundu. Kullanıcılardan gelen tepkiler arasında şöyle ifadeler yer aldı: “Deprem Ağı yüzünden uykudan sıçrayarak uyandım. 4.3 olan depremi 5.5 diye algılıyor. Şimdi uyu uyuyabilirsen.” ve “Alarm sesi o kadar korkutucu ki, kalbim duracaktı.”

GÜVEN KAYBI TARTIŞMALARI

Birçok kullanıcı, uygulamanın güven kaybetmeye başladığı konusunda hemfikir olarak, “tatbikat yapar gibi alarm vermek” ve “yalancı çobana dönmek” ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi. Ayrıca, daha önce 12 Haziran’da 3.5 büyüklüğündeki bir deprem için de benzer hata yapılması, uygulamanın güvenilirliğini sorgulattı.