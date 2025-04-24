“Deprem Sırasında Otomobile Atladi!”

İSTANBUL’DA DEPREM ANINDA AYAKKABIYLA ATLADI

İstanbul’da dün saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Zeytinburnu Yenidoğan mahallesinde yaşayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan, üç katlı binanın birinci katından aşağıya atladı. Düşüşü sırasında bir park halindeki otomobilin üzerine düşen Kızılaslan, düşmeden önce zaten kırık olan ayağının üzerine düştü. Kızılarslan, hastaneye kaldırıldıktan sonra tedavi sürecinin ardından taburcu oldu.

HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM

Deprem anında neler yaşadığına dair açıklamalarda bulunan Kızılaslan, “Ben deprem sırasında uyuyordum. Sabah çevrimiçi dersim vardı. Ayağım normalde de kırıktı zaten evde izinliydim. Derse katıldıktan sonra geri uyudum. Ne yaptığımın farkında değildim.” ifadelerini kullandı. Kızılaslan, “Benim zaten deprem travmam vardı. Biz Kahramanmaraşlıyız. Daha önce çok kötü şeyler yaşamıştık. Ayağım kırık kapıya doğru yöneldim. Ayağımın üstüne basamadım. Çok korktum. O anki panikle camı açtım ama elimin cama gittiğini falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Havada uyandım.” şeklinde konuştu.

YARDIM İSTEDİ

Kendini yere attığını belirten Kızılaslan, “Komşular yardım etti. Düştükten sonra ayağımın kırıldığını düşündüler ama ayağım zaten kırıktı. Uyuduğum için evde annemin olduğunu da bilmiyordum. Kaçamayınca arabanın üstüne atlamışım. Araba sahibi de yan komşumuz. Onlar da aşağıda beni oturttular.” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM GEREKEN BİR KONUDUR

Kızılaslan, evlerinin çok eski olduğunu belirterek, “İnsanların el ele verip artık kentsel dönüşüme yardım etmeleri lazım. Hepsi moloz yığını. Beş katlı mezarlık. Büyük İstanbul depremi olsaydı ve ben atlasaydım kahraman ilan edilirdim. Gerçekten depremi yaşayan insanlar ne kadar anlayışla karşıladığını yazıyorlar. Panik halinde her şeyi yapabilir diye. Burası İstanbul, bir tane bina yıkılsa mahalle kapanır zaten. Yardımımıza kim koşacak? Anca millet kendi kendine yetebilir. Bizim mahallede iki tane bina durduk yere yıkıldı.” sözleriyle durumu özetledi.