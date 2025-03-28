Deprem Sonrası Myanmar ve Tayland’da Yıkım

DEPREMİN ŞİDDETİ VE ETKİ ALANLARI

Myanmar’ın Sagaing kenti merkezli olarak meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 km derinlikte gerçekleşti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler, depremin neden olduğu yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor. Bu güçlü sarsıntı, sadece Myanmar’ı değil, komşu ülkeler olan Çin ve Tayland’ı da derinden etkileyebiliyor. Depremin merkez üssü, Mandalay’a 17.2 km mesafede, 10 km derinlikte sığ bir noktadaydı ve bu, depremin etkilerini daha yıkıcı hale getirmiş durumda. United States Geological Survey (USGS) verilerine göre, depremi 12 dakika sonra 6.4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı takip etti. Ancak deprem sonrası ortaya çıkan kaos, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta dramatik sahnelerle göz önüne seriliyor.

AWA KÖPRÜSÜ’nÜN YIKILIŞI

Myanmar’da depremin yol açtığı en sembolik kayıplardan biri, Mandalay’daki tarihi Awa Köprüsü oldu. Irrawaddy Nehri üzerinde bulunan bu ikonik yapı, 7.7 büyüklüğündeki sarsıntıya dayanamadı ve büyük bir gürültüyle çöktü. Sosyal medyada yayılan görüntüler, köprünün yıkılış anını ve etrafa saçılan molozları net bir şekilde yansıtıyor. Yerel kaynaklar, köprünün çökmesi sonucu ulaşımda ciddi aksamalar yaşandığını ve çevredeki bazı binaların da hasar gördüğünü bildiriyor. Mandalay’da ayrıca eski kraliyet sarayının bir kısmı ve birkaç bina da depremden etkilendi, ancak bu bilgilerin henüz resmi olarak doğrulanmadığının altını çizelim.

BRUTAL MANZARALAR TAYLAND’DA GÖRÜLÜYOR

Depremin etkileri, Myanmar’ın sınırlarını aşarak Tayland’ın başkenti Bangkok’ta da kendisini ciddi şekilde gösteriyor. Bangkok’ta, özellikle yüksek gökdelenlerde bulunan sonsuzluk havuzları, depremin şiddetiyle adeta şelalelere dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, lüks otellerin çatı havuzlarından taşan suların, gökdelenlerin kenarlarından aşağı aktığı görülüyor. Depremin şiddetiyle havuzlardan taşan sular, gökdelenlerin çevresindeki insanları tehdit edercesine sürüklüyor.

KAZALAR VE TRAJİK OLAYLAR

Depremin en trajik anlarından biri de yine Bangkok’ta meydana geldi. Sosyal medyada yayılan bir görüntüde, bir gökdelenin çatı katındaki su dolu sonsuzluk havuzundan bir kişinin deprem sırasında dengesini kaybederek en üst kattan aşağı düştüğü anlar kaydedildi.

YIKIM VE CAN KAYBI

Depremin merkezine yakın olan Mandalay’da binaların çöktüğü, yolların çatladığı ve bir caminin kısmen yıkılması sonucu en az üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Myanmar’ın başkenti Naypyidaw’daki bir hastane, “kitle yaralanma alanı” olarak tanımlandı ve hastanenin acil servisi bile hasar gördü; girişinde beton bir arabanın üzerine düştüğü belirtildi. Tayland’ın Bangkok şehrinin Chatuchak bölgesinde ise yapım aşamasındaki bir gökdelen tamamıyla çöktü.

DURUM VE RİSKLER

Depremin etkileri, Myanmar ve Tayland’la sınırlı kalmamış; Çin’in Yunnan eyaletinde ve Hindistan’ın bazı bölgelerinde de hissedilebiliyor. Çin, depremin ardından tsunami uyarısı yaparken, ancak henüz bir tsunami raporu alınmadı. Myanmar’da sık sık depremlerin yaşandığı bir bölgede olan Sagaing Fayı üzerinde gerçekleşen bu sarsıntı, uzmanlara göre daha büyük artçı sarsıntılara yol açma ihtimali taşıyor. USGS, depreme ilişkin “kırmızı alarm” düzeyinde uyarı vererek, binlerce kişinin hayatını kaybetme riskinin bulunduğunu ve hasarın yaygın olabileceğini belirtiyor. Myanmar’ın askeri yönetimi, nadir bir adım atarak uluslararası yardım talebinde bulundu ve altı bölgede olağanüstü hal ilan etme kararı aldı.