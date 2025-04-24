Deprem Uyarı Sistemi Saniyeler Önce Tespit Ediyor

ARTÇI SARSINTILAR VE DEPREM ENDİŞESİ

İstanbul’da meydana gelen artçı sarsıntılar ve 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası şehirde yaşayanların endişesi devam ediyor. Yaşanan bu tremorla birlikte, deprem uyarı sistemleri yeniden tartışmaya açıldı. Depremleri saniyeler öncesinde tespit edebilen bu sistemlerin gündeme gelmesiyle, vatandaşlar “Telefona deprem uyarısı nasıl geliyor?” sorusunu araştırmaya başladı. Birçok kişi tarafından merak edilen bu sorunun cevabı, tv100 ekranlarında verildi.

BİLİŞİM UZMANINDAN GEÇMİŞ OLUYOR

tv100 canlı yayınında konuşan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu merak edilen soruyu açıklığa kavuşturdu. Android deprem uyarı sistemine dikkat çeken Kırık, bu uyarıların açık hale getirildiğinde, deprem algılandığında 4,5 ve üzerindeki büyüklükteki depremler için direkt bildirim gönderildiğini söyledi.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİNE DAİR BİLGİLER

Kırık, yaptığı açıklamalarda sistemin çalışma prensibiyle ilgili de bilgi verdi. Şunları ifade etti: “Bu sistem şöyle çalışıyor, bu telefonların içerisinde ivme ölçer var. Konum bilgisini açık hale getirdiğinizde, telefonlarda herhangi bir titreme ya da hareket olduğunda bu hareket otomatik olarak Google merkezine gönderilir. Ardından veriler sismometrelerden alınır. Telefonlarınızdan ve bölgelerdeki rasathanelerden, sismometre merkezlerinden gelen veriler bir arada toplanır.”