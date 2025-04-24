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Depremden Sonra Bina Terk Edildi

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İSTANBUL’DA DEPREM SONRASI HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

İstanbul’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, can güvenliği düşüncesiyle binaları terk eden vatandaşlar sokaklara akın etti. Bu durum sırasında, Sultangazi’de iki kadın, boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki daireleri kontrol etmeye başladı.

KADINLARIN ŞÜPHELİ HAREKETLERİ

Eşyalarını almak amacıyla evine dönen bir bina sakini, iki kadını fark etti ve onlara ne yaptıklarını sordu. Kadınlar, “Biz Aynur ablaya geldik” şeklinde cevap verdi. Ancak bina sakini, apartmanında böyle birinin yaşamadığını belirterek dışarıda olan daire sahibine haber vereceğini ifade etti. Bu durumu duyan iki kadın hızla binayı terk etti.

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