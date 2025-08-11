Depremin İletişimde Sorun Oluşmadı

DEPREM TEHLİKESİ VE ETKİLERİ

Türkiye, bir kez daha büyük bir deprem tehditi ile karşı karşıya kaldı. 10 Ağustos Pazar akşam saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi oldu. 6.1 büyüklüğündeki sarsıntı, İstanbul ve İzmir dahil birçok şehirde hissedildi. Depremde, bir bina tamamen çökerken, ağır ve az hasarlı yapıların yanı sıra maalesef bir kişi yaşamını yitirdi. Devletin tüm birimleri, deprem anından itibaren hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Göçüklerde mahsur kalan depremzedelere ulaşılırken yaralılar hastanelere sevk edildi.

İLETİŞİMDE HIZLI ADIMLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deprem sonrası hızlı bir şekilde harekete geçti. İlk olarak, deprem bölgesindeki vatandaşların iletişimini kolaylaştırmak amacıyla 3 büyük GSM operatörü, bölgedeki kullanıcılara ücretsiz iletişim paketleri sundu. Bu süreçte, iletişim altyapısında herhangi bir kesinti yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, üç mobil işletmeci tarafından bölgeye toplam 16 adet mobil baz istasyonu gönderildi.

AFAD’DAN HABERLEŞME UYARILARI

Deprem anında iletişimde aksamaların olmaması, AFAD’ın uyarılarının etkinliği ile desteklendi. “Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.” şeklindeki sürekli hatırlatmalar, bölgedeki vatandaşlara önemli bir destek sağladı.

ULAŞIM AĞLARINDA HASAR YOK

Depremin hemen ardından bakanlık, hasar tespit çalışmalarına hızla başladı. Yapılan incelemelerde, ulaşım yolları, otoyollar ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmedi. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, gerekli yerinde kontrolleri gerçekleştirdi ve ihtiyaç duyulan önlemleri alarak durumu stabilize etti.