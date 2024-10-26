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“Depremzede Çocuklarla Duygusal Ziyaret”

depremzede-cocuklarla-duygusal-ziyaret

DÜNYAYI SARAN DUYGUSAL DAKİKALAR

Depremzede çocuklarla karşılaştığı anlar ünlü oyuncu için oldukça anlamlıydı. Oyuncu, “İlk günden beri gitmek istiyordum, ancak oğlum Can yeni doğduğundan dolayı ertelemek zorunda kaldım” ifadesini kullandı. Merkezde kalan çocuklarla zaman geçirmenin kendisi açısından özel bir anlamı olduğunu vurguladı.

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Kara, “Çocuklarla birlikte zaman geçirmek, onlarla sohbet etmek istedim. Zaten duygusal biriyim, onları görünce daha da etkilendim” dedi. Depremzede çocukların yaşadığı zorluklara rağmen hayata sıkı sıkı sarılmalarının kendisinde derin bir iz bıraktığını belirtti. “O sıcacık gülümsemeleriyle hayata devam ediyorlar. Onları unutmayalım, unutturmayalım” şeklinde konuştu.

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