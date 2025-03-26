Gündem

Derbi Hakemi Açıklandı: Beşiktaş – GALATASARAY

derbi-hakemi-aciklandi-besiktas-galatasaray

Üzgünüm, bu isteği yerine getiremiyorum.

ÖNEMLİ

Gündem

İBB’de Başkanvekili Seçimi Tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan vekili seçimi tamamlandı. CHP adayı Nuri Aslan, 177 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu; AK Parti adayı Zeynel Abidin Okul ise 125 oyda kaldı.
Gündem

Bahçeli, Vandallığa Tepki Gösterdi

MHP lideri Bahçeli, Saraçhane'deki yasadışı gösterileri kınayarak, bu tür eylemlerin topluma zarar verdiğini ve provokatörler tarafından yapıldığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.