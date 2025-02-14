Derbi Hakemi Belli Oldu: Süper Lig 24. Hafta

HAKEM ATAMALARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, Trendyol Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) kullanılarak belirlendi. Yarın akşam gerçekleştirilecek Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemliği Cihan Aydın üstlendi.

HAFTANIN MAÇLARI VE HAKEMLERİ

Bu haftanın hakem atamaları şu şekilde sıralanıyor:

Adana Demirspor ile Antalyaspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Gaziantep FK-Sivasspor karşılaşmasında Ozan Ergün görev alacak. Başakşehir ile Bodrum FK maçı Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Beşiktaş-Trabzonspor derbisini Cihan Aydın yönetecek. Hatayspor-Alanyaspor maçında Adnan Deniz görev alacak. Eyüpspor ile Kayserispor karşılaşmasında Direnç Tonusluoğlu görev yapacak. Konyaspor-Samsunspor maçını Yasin Kol yönetecek. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ise Ali Şansalan hakem olarak görev alacak. Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek.