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Spor

Derbi Hakemi Belli Oldu: Süper Lig 24. Hafta

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HAKEM ATAMALARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, Trendyol Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) kullanılarak belirlendi. Yarın akşam gerçekleştirilecek Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemliği Cihan Aydın üstlendi.

HAFTANIN MAÇLARI VE HAKEMLERİ

Bu haftanın hakem atamaları şu şekilde sıralanıyor:

Adana Demirspor ile Antalyaspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Gaziantep FK-Sivasspor karşılaşmasında Ozan Ergün görev alacak. Başakşehir ile Bodrum FK maçı Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Beşiktaş-Trabzonspor derbisini Cihan Aydın yönetecek. Hatayspor-Alanyaspor maçında Adnan Deniz görev alacak. Eyüpspor ile Kayserispor karşılaşmasında Direnç Tonusluoğlu görev yapacak. Konyaspor-Samsunspor maçını Yasin Kol yönetecek. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ise Ali Şansalan hakem olarak görev alacak. Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek.

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