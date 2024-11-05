Derbi Maçının VAR Kayıtları Açıklandı!

FENERBAHÇE’NİN MAÇI VE VAR KAYITLARI

Süper Lig’in 11’inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, Trabzonspor’un kazandığı iki penaltı için VAR uyarısı sonrasında pozisyonların tekrarını izleyip beyaz noktayı gösterdi. Bu bağlamda, hakem Oğuzhan Çakır ile VAR hakemi Atilla Karaoğlan arasındaki diyaloglar paylaşıldı.

PENALTILARIN VAR GÖRÜNTÜLERİ

Trabzonspor’un Okay Yokuşlu ile kazandığı penaltı pozisyonundaki VAR konuşmaları şu şekilde gerçekleşti: VAR, “Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum,” dedi. Hakem Çakır, “Geliyorum,” yanıtını verdi. VAR, daha sonra, “Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bu darbeyi yapıyor,” açıklamasını yaptı. Hakem, “Evet gördüm,” dedikten sonra VAR, “Bir açım daha var,” diyerek durumu netleştirdi. Hakem, “Teması gördüm,” ifadesi üzerine VAR, “Şimdi normal hızda oynatıyorum,” dedi. Çakır, “Penaltı veriyorum. Kart göstermeyeceğim,” şeklinde kararını açıkladı. VAR da durumu anladığını bildirdi.

Bordo-mavili ekibin Simon Banza ile kazandığı diğer penaltıyla ilgili VAR konuşmaları ise şunlardı: VAR, “Oğuzhan hocam potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum,” dediğinde hakem, “Geldim,” yanıtını verdi. VAR, “İlk darbenin temas noktası. Şimdi normal oynatacağım,” diyerek süreci başlattı. VAR daha sonra, “Bir açım daha var,” dedi. Hakem Çakır, “Teması gördüm. Topla kimin oynadığını gördüm,” ifadesini kullandı. VAR, “Az önce topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi,” dedi. Çakır, “Oynat hocam. Bileğe darbe anı. Benim için yeterli. Gördüm teması,” şeklinde görüş bildirdi.