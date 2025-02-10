Derbi Niteliğinde Olmayan Hatalar Maçıydı

MAÇIN OYUN KALİTESİ DÜŞÜKTÜ

Fenerbahçe ile Vakıfbank arasındaki karşılaşmada, beklenen oyun kalitesi sağlanamadı. Vodafone Sultanlar Ligi’nde ilk dört takımın mücadelesi dikkat çekti. Lider Eczacıbaşı Dynavit, THY’ye karşı 3-0’lık bir mağlubiyet alırken, Fenerbahçe Medicana ise Vakıfbank’ı 3-1 yenmeyi başardı ve böylece zirve bir kez daha el değiştirdi.

TAVIRLI SERVİSLER ETKİLİ OLDU

Vakıfbank, derbiye kaliteden ödün vererek taktiksel servislerle başladı ve bu strateji işe yaradı. Ancak Fenerbahçe, manşet hattında yaşanan hatalar nedeniyle oyun kurmakta zorlandılar. Markova’nın hücumda etkili olmasına rağmen, sarı-lacivertli ekip seti, 9 servisten 12 hata yaparak kaybetti.

İkinci sette Fenerbahçe’nin hızı arttı. Ana Cristina’nın 9-0’lık etkili servis turuyla dinamik bir momentum yakalayan ev sahibi ekip, Arina ve Vargas’ın hücumları ile eşitliği sağladı. Üçüncü sette ise servis karşılama sorunları yaşayan Vakıfbank’ta Markova’ya destek olabilecek bir oyuncu çıkmadı. Son sette Vakıfbank toparlanamayınca Cansu’nun pas kalitesi de sorunlu hale geldi. Zehra ve Yuan, oyunun içerisinde etkili olamadı. Maçın en skoreri ise 25 sayıyla Vargas oldu ve sahada en istikrarlı performansı gösterdi.