Derbi Öncesi Fenerbahçe’ye Sakatlardan İyi Haber

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNE HAZIRLIK

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev derbi için geri sayım devam ederken, dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Ligde 63 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray, 57 puanla onu takip eden Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, RAMS Park’ta 3 puan almak için sahaya çıkacak.

SACAKLAR DÖNÜYOR

Fenerbahçe’de sakat oyuncuların takıma geri dönmesi bekleniyor. Bireysel antrenmanlara başlayan kaleci Dominik Livakovic’in perşembe günü Anderlecht maçı öncesi takıma katılması öngörülüyor. Ancak Mourinho’nun, Hırvat kaleciyi pazartesi günü oynatmayı düşünmediği belirtiliyor. Ayrıca, Çağlar Söyüncü’nün derbiye kadar takımda yer alabileceği ifade ediliyor. İsmail Yüksek’in tedavi sürecinin başarılı geçtiği ve Galatasaray karşısında forma giyebileceği öğrenildi. Çağlar ve İsmail’in bugün sağlık kontrolünden geçeceği bildiriliyor.