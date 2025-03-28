Derbi Öncesi Flaş Yabancı Hakem Hamlesi

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ HAZIRLIKLARI

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, yarın kendi stadyumunda Galatasaray ile karşılaşacak. Bu önemli maçta Türk hakem Yasin Kol görev alıyor. Siyah-beyazlı takım, yayıncı kuruluş beIN SPORTS’un aktardığı bilgilere göre, eski İsviçreli hakem Urs Meier’i Galatasaray maçını gözlemlemek üzere İstanbul’a getiriyor.

SERDAL ADALI’DAN AÇIKLAMALAR

TFF’nin yabancı hakem talebine olumsuz yanıt verip derbiye Yasin Kol’u atamasının ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı sert açıklamalarda bulundu. Adalı, Galatasaray derbisi için Yasin Kol’un yanı sıra rakip takımı gözlemleyecek bir ekip oluşturduklarını duyurdu. Adalı, “Maç anında hemen harekete geçeceğiz, paylaşımlar yapacağız. Hemen maç devam ederken tepkimizi göreceksiniz. Beşiktaş maçı kazanacak, herkes içini rahat tutsun! Taraftar tahriklere kapılmasın!” şeklinde ifadeler kullandı.