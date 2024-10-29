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Spor

“Derbi Sonrası Spor Muhabirine Saldırı”

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OLAYIN GELİŞİMİ

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 yenen bir karşılaşma çıkardı. Bu maçın ardından, spor muhabiri Emre Kaplan’a bir kişi tarafından yumruklu bir saldırı düzenlendi. Kaplan, aldığı darbe sonrasında ambulans ile hastaneye götürüldü.

SALDIRININ SONUÇLARI

Kaplan’ın durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi, ancak saldırı sonrası sağlık durumu merak ediliyor. Olayın ardından herkes, böyle bir şiddet eyleminin neden yaşandığını sorguluyor. Spor camiasında bunun kabul edilemeyecek bir durumu olduğu vurgulanıyor.

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