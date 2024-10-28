Derbide Taraftarların Misli’de Oynadığı Bahisler

DERBİ HEYECANI BÜYÜK

Süper Lig’deki iki namağlup ekip olan Galatasaray ve Beşiktaş, bugün saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta mücadele ediyor. Galatasaray, 9 maçta topladığı 25 puanla lider konumda ve taraftarının desteği ile kazanıp zirvede kalmayı hedefliyor. Diğer yandan, 8 maçta 20 puan toplayan Beşiktaş, Süper Kupa zaferinin ardından rakibini tekrar mağlup etmeyi istiyor. Misli, bu dev derbide “Şampiyon Oranlar” ile dikkat çekiyor ve üyelerine “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile oynama fırsatı sunuyor.

GALATASARAY TARAFTARI GÜVENDE

Galatasaray, derbide ev sahibi olarak kendine güvenen taraftarlarının tercihi oluyor. Sarı-kırmızılılar, “Maç Sonucu 1” seçeneği ile Galatasaray galibiyetine yoğun ilgi gösteriyor. Galatasaray taraftarının, Beşiktaşlılara oranla kazanma beklentisi daha yüksek. Ayrıca, taraftarlar gollü bir mücadele öngörüyor ve “Karşılıklı Gol Var” ile “2.5 Üst” seçeneklerine de yöneliyor. “Galatasaray kazanır ve 2.5 Üst” kombine bahsi, sarı-kırmızılıların öncelikleri arasında. En çok tercih edilen skor ise “3-1”.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN BEKLENTİLER

Beşiktaş taraftarı ise deplasmanda olmalarına rağmen “Maç Sonucu 2” seçeneği ile takımlarının galibiyetine odaklanıyor. Bununla birlikte, bazı Beşiktaşlı taraftarlar Galatasaray’a da oynuyor. Siyah-beyazlılar da “Karşılıklı Gol Var” ve “2.5 Üst” tercihlerine ilgi gösteriyor. Beşiktaşlıların en çok oynadığı skorlar arasında ise “1-3” ve “1-2” yer alıyor. Ciro Immobile, Beşiktaş taraftarının en çok güvendiği oyuncuyken, taraftarlar onun Galatasaray ağlarını zorlayacağına inanıyor.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPORUN GÖRÜŞLERİ

Galatasaray’ın derbideki şansını daha çok Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları destekliyor. Her iki takımın taraftarları, “Maç Sonucu 1” seçiminde bulunmuş durumda. Dört büyük takım taraftarları ise sıklıkla “Karşılıklı Gol Var” ve “2.5 Üst” seçeneklerini tercih ediyor ve gollü bir maç beklentisi içerisindeler. Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarlarının en çok oynadığı skor ise “3-1”.

VAR OYUNUNDA ORTAK GÖRÜŞ

Dev derbide “VAR” ile ilgili oyunlar da ilgi çekiyor. “Hakem VAR Monitörüne Gider” ve “Hakem En Az 2 Kere VAR Monitörüne Gider” gibi özel oyunlar, taraftarların dikkatini çekiyor. Dört büyük takım taraftarları, hakemin en az bir kez VAR monitörüne gideceğini düşünüyor ve birden fazla kez gideceğini tahmin edenler de oldukça fazla.

YENİ ÜYELERE 150 TL KAMPANYASI

Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanma fırsatı buluyor. Misli’ye katılıp bu kampanyadan yararlanın ve 150 TL kazanma şansını değerlendirin. Özel oyunlar ve bahis seçenekleri ile dolu Misli, derbinin coşkusunu maksimum düzeyde yaşatıyor!