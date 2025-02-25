Derbinin Hakemi Slavko Vincic’in Ücreti Açıklandı

YABANCI HAKEM TARİHİ MAÇTA GÖREV ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı yeni kararla, 55 yıl sonra Süper Lig maçında yabancı hakem görev aldı. UEFA’nın elit hakem kategorisinde yer alan Slavko Vincic, Süper Lig’in 25. haftasında, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide düdük çaldı.

HAKEMİN YARDIMCILARI VE VAR GÖREVİ

Deneyimli hakemin yardımcıları olarak Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic görev yaptı. VAR koltuğunda ise Alen Borosak oturdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi sonrasında soyunma odasına giderek deneyimli hakemi yönetiminden dolayı tebrik etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise 90 dakikanın ardından Vincic’in performansına sert eleştirilerde bulundu. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, 45 yaşındaki dünyaca ünlü hakemin Türkiye Futbol Federasyonu’na maliyeti de gün yüzüne çıktı.

3 BİN 600 EURO KAZANDI

45 yaşındaki dünyaca ünlü hakemin Türkiye Futbol Federasyonu’na maliyeti belli oldu. Slavko Vincic’in derbiyi yönetmesinin karşılığı olarak 3 bin 600 euro kazandığı ortaya çıktı. Bu rakam yaklaşık 134 bin liraya tekabül ediyor. Vincic’in yardımcıları ise 2 bin 300 euro (yaklaşık 88 bin lira) gelir elde etti.