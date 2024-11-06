Dervişoğlu’ndan Bahçeli’nin Öcalan Açıklamasına Tepki

DEVLET BAHÇELİ’NİN SÖZLERİ ÜZERİNE YORUMLAR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü başı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrıyı yinelemesinin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dervişoğlu, Bahçeli’nin “Sözünün arkasındaymış ve ısrarlıymış. Bebek katili, Meclis kürsüsünden konuşmalıymış.” ifadesini kullanarak, bu tutumun bir anlamda hükümetin gerçek amacını ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca, Bahçeli’nin “Bütün amacının Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasını istediğini itiraf etti.” ifadesine dikkat çekti.

AFFIN YENİDEN GÜNDEME GELMESİ

Dervişoğlu, Bahçeli’nin düşüncelerine yönelik eleştirilerini sürdürerek “Yeni bir af planına kapı mı aralıyorsun?” sorusunu yöneltti. Muhalefet partilerinin anayasa değişikliğine kesin olarak karşı durması gerektiğine vurgu yaptı. Dervişoğlu, “Erken seçim tartışmaları, Cumhurbaşkanına yeniden aday olma imkanı verdiğinden kendisinin iştahını kabartmaktadır.” şeklinde konuşarak, mevcut siyasi durumu değerlendirdi.

KAYYUM ATAMALARI VE MARDİN MİTİNGİ

Dervişoğlu, kayyum atamalarına yönelik tepkisini de gündeme getirerek, Mardin’de düzenlenen mitingin önemine dikkat çekti. Ayrıca, DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın açıklamalarına cevap vererek, “Cumhuriyet Devleti, Şeyh Saitlere, Seyit Rızalara ne yaptıysa, aynı muameleyi görürsünüz.” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, Dervişoğlu’nun siyasi duruşunun ve partisinin görüşlerinin net bir şekilde ortaya konulduğu bir konuşma oldu.