Dervişoğlu’ndan İç Politikaya Keskin Eleştiriler

İMAMOĞLU’NA YAPILAN GÖZALTIYLA İLGİLİ ELEŞTİRİLER

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını sert bir biçimde eleştirdi. Dervişoğlu, “İmamoğlu’nun gözaltına alınması, akılla, hukukla, vicdanla açıklanabilecek bir iş değildir” şeklinde ifadeler kullandı.

DEMOKRASİ TARİHİNE KARA GÜN

Dervişoğlu, 150 yılı aşkın demokrasi tarihinin kara bir güne dönüştüğünü vurgulayarak, “102 yıllık Cumhuriyet tarihimizde benzeri yalnızca darbe günlerinde yaşanmış gelişmelere tanıklık ediyoruz” dedi. Türkiye’de demokrasinin ve hukukun askıya alındığını iddia eden Dervişoğlu, siyasi rakiplerin tasfiyesi için her türlü gücün meşrulaştırıldığını belirtti.

SEÇME VE SEÇİLME HAKKI GASBEDİLİYOR

Dervişoğlu, Cumhuriyet’in sağladığı seçme ve seçilme hakkının gasbedildiğini ifade ederek, “Cumhuriyet yarışmaktır, seçebilmektir, hürriyettir. Ancak bu iktidar, siyaseti ve muhalefeti kontrol altına alarak milletin iradesini yok saymaktadır” dedi. Ayrıca, hukuksuzluğa karşı durmanın anlamının yitip gittiğini ve Türkiye’de yasaların işlevsiz hale geldiğini vurguladı.

PROTESTO VE BOYKOT ÇAĞRISI

Dervişoğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa gereği aday olamayacağını belirterek, “Eğer anayasayı tanımazlık devam ederse ve muhtemel rakiplerin tasfiyesine yönelik uygulamalar sürerse, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot edilmesi ve protesto edilmesi tek seçenek olacaktır” dedi. Tüm muhalefeti yüksek bir meclis çoğunluğuna ulaşmaya davet etti.

KAPALI GRUP TOPLANTISI VE STRATEJİLER

Dervişoğlu’nun konuşmasının ardından, İYİ Parti divan üyeleri ve milletvekilleri kapalı bir grup toplantısında bir araya geldi. Ayrıca, Dervişoğlu’nun bugün 81 il başkanı ile bir toplantı yapacağı da duyuruldu.