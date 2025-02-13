Dervişoğlu’ndan İktidara Sert TÜSİAD Eleştirisi

ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurulu, birçok kritik konu ile gündeme geldi. Derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, son zamanlarda yaşanan gelişmeler konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşmalarında kayyum atamaları, tutuklamalar, ihraç edilen teğmenler, Kartaltepe yangını, İliç madeninde meydana gelen toprak kayması gibi kamuoyunda ihmal iddialarıyla tartışılan olaylara dikkat çekildi. Ek olarak, küresel gelişmeler ışığında Türkiye’nin ekonomik durumu ve hükümetin uyguladığı politikalar da eleştirildi.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE VURGU

TÜSİAD yöneticileri, hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yaparak, enflasyon ile mücadelenin giderek daha fazla maliyet getirdiğini belirtti. Hükümetin ekonomik ve mevcut politikalarına yönelik eleştirilerde bulunularak, Türkiye’nin mevcut sisteminin zayıfladığına dair görüşler öne çıktı. “Sistem çökmüştür” ifadesi kullanarak bu durumu ifade ettiler. Bu açıklamalar, iktidar çevrelerinde belirgin bir rahatsızlık yarattı ve iktidar medyasında “Eski Türkiye özlemi” gibi başlıklarla sert bir şekilde eleştirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TÜSİAD’ın bu açıklamalarına sert eleştirilerle karşılık verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise TÜSİAD ve iktidar arasında yaşanan tartışmalara dair değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Konuşan Türkiye” vurgusunu yineleyerek iktidara tepkisini dile getirdi. Dervişoğlu, “Demokrasi korkulacak bir şey olmadığı için her fırsatta ‘Konuşan Türkiye’ vurgusu yapıyorum. Türkiye konuşmalıdır. Konuşursa, demokrasi işler. Demokrasi işlerse, hukuk işler. Hukuk işlerse, güven olur. Güven olursa, yatırım gelir. Yatırım gelirse, refah büyür. Refah büyürse; Emekli de, asgari ücretli de ‘Fitreye’ muhtaç olmaktan kurtulur. Bilmem anlatabildim mi?” şeklinde ifadelerde bulundu.