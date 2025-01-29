Dervişoğlu’ndan Yangın Sonrası Tepki Açıklaması

KONUŞMA AÇIKLAMALARI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında önemli bir konuşma yaptı. Kendisi, Bolu’nun Kartalkaya bölgesindeki yangın faciasına atıfta bulundu. Yangında meydana gelen ölümlerle ilgili olarak, yöneticilerin ihmallerine dikkat çekti ve bu tür olayların toplumun hassas duyguları istismar edilerek geçiştirilemeyeceğini vurguladı.

KARTALKAYA’DA YAŞANAN FACİA

Dervişoğlu’nun açıklamalarında öne çıkanlar ise şöyle: “Tam 78 vatandaşımız Bolu, Kartalkaya’daki otel yangınında can verdi. Yine önlenebilir, bir olayda hayatlarını kaybettiler. Üstelik 36 tanesi çocuktu.” Dervişoğlu, bu noktada vurguladı ki, “Yenidoğan bebeklerini hastanede koruyamayan bu kahrolası düzen, karne hediyesine kavuşmuş, belki o tatili yapabildiği için şanslı diyebileceğimiz bir avuç evladımızı da koruyamadı.” Ayrıca, yönetimlerin ihmallerinden kaynaklanan ölümlerin asla göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Dervişoğlu, “2002 sonrasında yönetimin ihmali, denetim eksikliği ya da kayırmacılığından kaynaklanan ve kader, fıtrat denilerek üstü örtülen ölüm sayısı yaklaşık 55 bin civarındadır. Bu sayıya deprem felaketlerinde hayatını kaybedenler dahil değildir,” diyerek, konunun ciddiyetine dikkat çekti.