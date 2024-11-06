Desilyon: En Büyük Sayılardan Biri

DÜNYADA EN BÜYÜK SAYILARDAN BİRİ: DESİLYON

Desilyon, insan aklının algılayabileceği en büyük sayılardan biri olarak tanınıyor. Matematiksel tanımı 10’un 33. kuvveti şeklindedir. Bu, 1’in yanına 33 sıfır ekleyerek elde edilen bir değer. Büyük sayılarda okunabilirliği arttırmak için genellikle üçlü gruplama yöntemi kullanılıyor. Ancak desilyon gibi devasa sayılarda bu yöntem bile yeterli olmayabiliyor.

DESİLYONUN GÖSTERİMİ VE BİLGİSİ

Birçok durumda, büyük sayılar bilimsel gösterim ile daha anlaşılır hale getiriliyor. Desilyon, 33 sıfır içerirken, tam yazılışı şöyle oluyor: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Bu kadar büyük bir sayıyı kavramak zor olsa da, evrenin genişliği, yıldızların kütleleri veya atom altı parçacıkların kütleleri gibi durumlarda bu türden büyük sayılara ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca, bilgisayarların işlem gücü ve depolama kapasiteleri de bu dev sayılar ile ifade ediliyor.

BASAMAK SAYISI VE YAZIM ŞEKLİ

Desilyonun basamak sayısı 34’tür çünkü sayının başındaki 1 de bir basamak oluşturuyor. Yani, desilyon toplamda 34 basamaklı bir sayıdır. Desilyon, on desilyon ve yirmi desilyon gibi büyük sayıların yazılış şekli ise şu şekildedir:

Bir desilyon: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

On desilyon: 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Yirmi desilyon: 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

DESİLYON VE SONRASI

Desilyondan sonrasında standart bir adlandırma sistemi bulunmuyor. Matematikçiler, genellikle bu büyük sayıları üssel gösterimle ifade ediyor. Örnek vermek gerekirse, desilyondan sonra 10 üzeri 34 ve 10 üzeri 35 gibi sayılar mevcut. Bu sayılara özel isimler vermek yerine, bilimsel gösterim tercih ediliyor.

Desilyon, 1 desilyon ile 1000 nonilyonu kapsıyor. Desilyondan büyük olan sayı ise undesilyon olarak biliniyor ve 10 üssü 36 ile gösteriliyor. Kısacası, desilyon olarak adlandırılan büyük sayının altı nonilyon, üstü ise undesilyondur. Desilyon, matematiğin derinliğini ve evrenin büyüklüğünü yansıtıyor. Günlük yaşamda bu kadar büyük sayılarla karşılaşmasak da, bilimsel alanda önemli bir yer tutuyor.