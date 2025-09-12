Dev Banka Altın Tahminini Arttırdı

ONS ALTINDA YÜKSELİŞLER GÖRÜLÜYOR

Son günlerde rekorlar kıran ons altın, ABD’nin enflasyon verileri sonrası zayıflayan dolar endeksi nedeniyle yukarı yönlü tepkiler alıyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan Fed’in faiz kararını bekleyen ons altın, bugün Asya seansında 3656 dolara kadar yükseldi. Şu an için altının ons fiyatı 3652 dolar seviyelerinde bulunuyor. Gram altın ise 4859 TL’den işlem görüyor. Ikon Menkul tarafından yayımlanan bir notta, ons altın için yukarı yönlü fiyatlamaların devam etmesi halinde 3683 doların direnç oluşturabileceği, 3614 dolar bandının ise destek seviyesi olabileceği ifade ediliyor.

DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Çeyrek altın, 8 bin 138 TL’den satışa sunulurken, cumhuriyet altını ise 32 bin 805 TL’den alıcı buluyor. ABD’de açıklanan en son enflasyon verileri, tüketici fiyatlarındaki artışın hızlandığına işaret etti. Ancak bu hızlanmanın ılımlı olması ve iş gücüyle ilgili risklerin devam etmesi, Fed’in daha fazla faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörüleri güçlendiriyor.

Analistler, ABD’deki enflasyon endişelerinin devam ettiğini ancak iş gücü piyasasındaki zayıflama eğiliminin Fed’i faiz indirimlerine daha yakın bir konuma taşıdığını belirtiyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in önümüzdeki hafta politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtiliyor. Bankanın yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gitme beklentilerinin güçlendiği vurgulanıyor. Analistler, açıklanan enflasyon verisinin Fed’den beklenen faiz indirimlerini etkileyecek kadar endişe verici olmadığını ifade ediyor.