“Dev Bankalardan Yeni Altın Tahmini!”

YATIRIMCILAR ALTINA YÖNELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının yarattığı ekonomik belirsizlik ortamında yatırımcılar, güvenli bir liman olarak altına yöneliyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 3 bin 237 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altın, ardı ardına kırdığı rekorlar ile dikkat çekerken, UBS ve Commerzbank gibi finans kuruluşları fiyat tahminlerini artırma yoluna gitti.

YÜKSEK FİYAT TAHMINLERİ

UBS analistleri, “Altının rallisinin gelecek yıla uzanmasını ve fiyatların daha yüksek seviyelerde dengelenmesini bekliyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Analistler, altın fiyatlarının bu yıl içerisinde 3 bin 500 dolara ulaşacağını öngörüyor. Öte yandan, Commerzbank yıl sonu için ortalama altın fiyatı tahminini 2 bin 850 dolardan 3 bin dolara yükseltti ve altın borsa yatırım fonlarında yönetilen varlıkların mart ayı sonunda 345,5 milyar dolara çıktığını belirtti.

DEUTSCHE BANK’IN YENİ TAHMİNLERİ

Bu hafta başında Deutsche Bank, 2025 ve 2026 yılları için ortalama altın fiyatı tahminlerini sırasıyla 3 bin 139 ve 3 bin 700 dolar olarak güncelledi. Yatırımcılar, yükselen fiyatlar ve belirsizlik ortamında altına yönelmeyi sürdürüyor.